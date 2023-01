Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Victor Osimhen

Spięcie, do jakiego w przerwie meczu Napoli z Romą doszło między Piotrem Zielińskim i Nicolą Zalewskim jest jednym z głównych tematów w polskich mediach sportowych. Zachowanie zawodników surowo ocenił w rozmowie z redakcją Meczyki.pl Piotr Czachowski. Odniósł się do niego również Mateusz Borek.

W przerwie meczu Napoli z Romą doszło do krótkiej sprzeczki między Piotrem Zielińskim i Nicolą Zalewskim

Zachowanie reprezentantów Polski jest szeroko komentowane w mediach

Dziennikarze i eksperci nie są w swojej ocenie zajścia zgodni

Sprzeczka Polaków wywołała medialną burzę

Wiele emocji towarzyszyło spotkaniu na szczycie Serie A między Napoli i AS Romą. Błękitni wygrali ostatecznie 2:1 i umocnili się na pozycji lidera tabeli ligi włoskiego. Udane zawody rozegrali dwaj reprezentanci Polski – Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Kamery zarejestrowały, że między zawodnikami w przerwie meczu doszło do ostrej wymiany zdań. Ich spięcie wywołało w polskich mediach sporą burzę.

W mediach pojawiły się już obawy o relacje między kadrowiczami. Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego odniósł się do spięcia między Zielińskim i Zalewskim. Zdaniem dziennikarza, to młodszy z piłkarzy zachował się nieodpowiednio.

– Piotrek jest zawodnikiem dużo starszym i wydaje mi się, że Nikola z całym szacunkiem dla jego wielkiego talentu, to do starszego kolegi trzeba mówić z większym respektem – stwierdził.

Temat poruszyła w swoim porannym programie również redakcja Meczyki.pl. Piotr Czachowski uważa, że zachowanie Nicoli Zalewskiego należy potępić.

– Jest między nimi parę lat różnicy. Nigdy bym się nie odważył tak powiedzieć do starszych kolegów. To jest naganne i poniżej pewnego poziomu. Trzeba to potępiać – ocenił.

Nieco luźniejsze podejście do zajścia ma komentator Eleven Sports, Sebastian Chabiniak. W jego oczach była to zwykła sprzeczka, która wcale nie musi oznaczać złych relacji między reprezentantami Polski.

– Podszedłbym luźno do tej sytuacji. To są piłkarze, a wiemy, jaki jest humor między mężczyznami. Czasami im bliższa relacja, tym gorzej ludzie potrafią się do siebie odzywać – powiedział.