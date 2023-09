IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Houssem Aouar

Aouar doznał urazu mięśniowego

Roma oczekuje, że zawodnik będzie wracał do zdrowia w klubie

Reprezentacja Algierii robi wszystko, aby gracz przyjechał na zgrupowanie kadry

Roma nie chce puścić Aouara na zgrupowanie reprezentacji Algierii

Houssem Aouar miał wyraźny problem zdrowotny podczas piątkowego hitu Serie A. Finalnie u zawodnika AS Romy zdiagnozowano uraz mięśniowy i zdaniem sztabu medycznego Giallorossich Algierczyk powinien przynajmniej przez tydzień odpocząć od futbolu.

Co ciekawe, według medialnych doniesień władze algierskiego związku piłki nożnej oczekują, że Aouar przyjedzie na zgrupowanie tamtejszej reprezentacji, a lekarze kadry przeprowadzą swoje badania i postawią diagnozę.

To wywołało spór między obiema stronami. AS Roma nie chce puszczać Algierczyka na zgrupowanie kadry i oczekuje, że zawodnik podczas przerwy na mecze między państwowe będzie wracał do zdrowia w Rzymie.

