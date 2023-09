IMAGO / Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia po znakomitej grze liczy na podwyżkę w Napoli

Azzurri unikają jednak rozmów na ten temat

Jego umowa wygada w 2027 roku

Kvaratskhelia chce podwyżki, ale Napoli ucieka od rozmów

Khvicha Kvaratskhelia był jedną z gwiazd Napoli w zeszłym sezonie, strzelając 14 goli i notując 17 asyst w 43 występach. Choć Gruzin błyszczał przez większą część kampanii, w ostatnich kilku miesiącach zaczął zwalniać i zaliczył tylko jedną asystę nie zdobywając żadnej bramki w ostatnich 11 meczach Azzurrich w Serie A.

Jak donosi Corriere dello Sport, agent Kvaratskhelii Mamuka Jugeli był w sobotę obecny na Stadio Diego Armando Maradona, oglądając frustrującą porażkę Napoli z Lazio 1:2. Przy okazji spotkania w Serie A miało dojść do jego spotkania z Aurelio De Laurentisem.

Do rozmów jednak nie doszło, ponieważ prezydent Napoli miał inne plany na ten wieczór. Nie ma zatem żadnych postępów w negocjacjach na temat nowej umowy. Obecny kontrakt 22-letniego skrzydłowego wygasa w 2027 r., a jego wartość wynosi około 1,4 mln euro netto na sezon, dlatego jego otoczenie nalega na podwyższenie pensji do poziomu około 5 mln euro netto plus dodatki.

