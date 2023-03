Kilkukrotnie mieliśmy do czynienia ze zwrotami akcji w meczu otwierającym 26. kolejkę Serie A. Spezia dzięki znakomitej postawie Bartłomieja Drągowskiego i skuteczności pokonała Inter Mediolan 2:1.

Pressfocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

W 13. minucie Bartłomiej Drągowski obronił rzut karny Lautaro Martineza

W drugiej połowie padły aż trzy bramki

Ostatecznie to Spezia okazała się górą i przy pewnej dozie szczęścia wygrała 2:1

Bartłomiej Drągowski show

Bartłomiej Drągowski został bohaterem 1. połowy meczu na Stadio Alberto Picco. Polak w 13. minucie spotkania obronił rzut karny wykonywany przez Lautaro Martineza. Bramkarz znakomicie wyczuł Argentyńczyka i zachwycił zgromadzonych na trybunach kibiców swoją interwencją. Inter Mediolan całkowicie zdominował Spezię, jednak brakowało mu nieco szczęścia i skuteczności. W kilku sytuacjach na drodze do bramki stawał Nerazzurrim znakomicie dysponowany tego dnia Drągowski.

🇵🇱 BARTŁOMIEJ DRĄGOWSKI OBRONIŁ RZUT KARNY! 🔥



Czy ta interwencja Polaka z pierwszej połowy przyczyni się dzisiaj do wygranej jego zespołu? 🤔 Spezia Calcio prowadzi z Interem Mediolan, a mecz trwa w Eleven Sports 1. #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/5DM7MJlpIe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 10, 2023

Inter atakował, ale to Spezia dość nieoczekiwanie strzeliła gola i wyszła na prowadzenie. W 55. minucie Daniel Maldini wykorzystał dogranie Nzoli i zapewnił gospodarzom prowadzenie. Mocno podrażniło to zawodników Tottenhamu, którzy rzucili się do odrabiania strat.

🔥 SPEZIA CALCIO PROWADZI Z INTEREM MEDIOLAN! 🔥



⚽️ Gol Daniela Maldiniego przeciwko Nerazzurrim smakuje w tym wypadku wyjątkowo! 💪 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/kKLdrxB5xa — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 10, 2023

Szalona końcówka spotkania

W 70. minucie znakomitą okazję na wyrównanie zmarnował Hakan Calhanoglu. Turek w dogodnej sytuacji uderzył obok słupka. Im bliżej było końcowego gwizdka, tym bardziej pachniało sensacją. W końcu na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Inter strzelił bramkę wyrównującą. W polu karnym chwilę wcześniej faulował Salva Ferrer. Do rzutu karnego podszedł Romelu Lukaku, a Batłomiej Drągowski wreszcie skapitulował.

Moment później fatalnie we własnej jedenastce zachował się Denzel Dumfries, a sędzia znów wskazał na wapno. Uderzał M’Bala, a Spezia znów mogła cieszyć się z prowadzenia. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie, a Spezia mogła cieszyć się z pierwszego w historii klubu zwycięstwa nad Interem Mediolan.