Inter Mediolan poinformował, że Simone Inzaghi podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Jest to tym samym potwierdzenie doniesień, wedle których były już trener Lazio miał objąć stery świeżo koronowanego mistrza Włoch.

Simone Inzaghi nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z Lazio i przyjął ofertę Interu Mediolan

Świeżo koronowany mistrz Włoch potrzebował trenera po tym, jak z klubu zdecydował się odejść Antonio Conte

Były już szkoleniowiec Lazio podpisał dwuletni kontrakt o wartości czterech milionów euro rocznie

Simone Inzaghi nowym trenerem Interu Mediolan!

Inter Mediolan poinformował o zatrudnieniu nowego szkoleniowca.

“Inter Mediolan wita Simone Inzaghiego jako nowego trenera pierwszej drużyny. Podpisał on dwuletni kontrakt z Nerazzurrimi. Witamy, Simone” – możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Przypomnijmy, że Simone Inzaghi był o krok od przedłużenia kontraktu z Lazio. Jego umowa wygasała wraz z końcem czerwca, a sam prezydent Orłów wyznał, że jest rozczarowany postawą szkoleniowca. Ponoć nowa umowa była już sporządzona i czekała tylko na podpis Inzaghiego. Włoch nie mógł jednak odmówić sobie możliwości prowadzenia nowego mistrza Włoch. Wykorzystał zatem powstały nagle, w wyniku rezygnacji Antonio Conte, wakat.

45-latek trenował pierwszą drużynę Lazio od pięciu lat. Poprowadził Orły do Pucharu oraz dwóch Superpucharów Włoch. Już kilka dni temu Inzaghi skontaktował się z Romelu Lukaku, by przekonać do Belga do pozostania w Mediolanie.

