Wyniki 31. kolejki Serie A. W niedzielę zostało rozegranych pięć meczów. W hicie Juventus przegrał z Interem 0:1. Pod koniec pierwszej połowy rzut karny obronił Wojciech Szczęsny (czwarty z kolei), ale sędzia nakazał powtórzyć “jedenastkę”. Przy drugiej próbie Hakan Calhanoglu był już skuteczniejszy. W innej potyczce Atalanta przegrała z Napoli 1:3. Piotr Zieliński został zmieniony w 69. minucie. Z kolei Udinese pewnie pokonało Cagliari 5:1. Świetny występ zanotował Beto, który zdobył dla gospodarzy trzy trafienia. Prezentujemy rezultaty i strzelców goli wszystkich spotkań.

Wiktoria Fiorentiny, Napoli wygrało na trudnym terenie, Stara Dama bez oczek

W pierwszym spotkaniu Fiorentina podejmowała Empoli. Ekipa z Florencji skromnie triumfowała 1:0. Jedyną bramkę zdobył po przerwie Nicolas Gonzalez. W szeregach gospodarzy rezerwowymi byli Krzysztof Piątek i Bartłomiej Drągowski. W drużynie gości całe spotkanie rozegrał zaś Szymon Żurkowski. Potem Atalanta rywalizowała z Napoli. Goście zanotowali ważne zwycięstwo 3:1 i cały czas mają szanse na Scudetto. Hubert Idasiak był rezerwowym golkiperem przyjezdnych.

Udinese pokonało Cagliari 5:1. Bohaterem był Beto, który trafił do siatki rywali trzykrotnie. Sebastian Walukiewicz (Cagliari) pojawił się na boisku na ostatni kwadrans. Bereszyński i spółka przegrali u siebie z AS Roma 0:1. Defensor zagrał cały mecz dla klubu z Genui. W szeregach Romy 81 minut zanotował zaś pomocnik Nicola Zalewski.

W Turynie Juventus grał z Interem. Szczęsny robił co mógł, ale do przerwy mistrzowie Włoch skromnie prowadzili jednym golem. W doliczonym czasie gry powtórzony rzut karny wykorzystał Calhanoglu. Stara Dama nie zdołała odmienić losów tej konfrontacji i przegrała 0:1. To pierwsza strata oczek klubu z Piemontu po czterech kolejnych ligowych wiktoriach.

Wyniki 31. kolejki

Fiorentina – Empoli 1:0 (0:0)

Nicolas Gonzalez (58′)

Atalanta – Napoli 1:3 (0:2)

Marten de Roon (58′) – Lorenzo Insigne (14′ – karny), Matteo Politano (37′), Eljif Elmas (81′)

Udinese – Cagliari 5:1 (2:1)

Rodrigo Becao (38′), Beto (45′, 49′, 73′), Nahuel Molina (59′) – Joao Pedro (32′)

Sampdoria – Roma 0:1 (0:1)

Henrich Mychitarian (27′)

Juventus – Inter 0:1 (0:1)

Hakan Calhanoglu (45+4′ – karny)