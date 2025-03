Serie A wprowadza nowe okienko transferowe. Tylko dla dwóch ekip

Serie A oficjalnie ustanowiła trzecie okienko transferowe. Skorzystają z niego dwa zespoły - Inter i Juventus. To efekt Klubowych Mistrzostw Świata.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Serie A Enilive

Serie A wyciąga pomocną dłoń do Interu i Juventusu

Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 w nowej odsłonie odbędą się w czerwcu i lipcu. W rywalizacji, której finał zaplanowano na 13.07, wezmą udział aż 32 ekipy. Europę będzie reprezentowało 12 drużyn, w tym dwie z Serie A – Inter i Juventus.

Zmagania rozpoczną się 16 czerwca, a więc pół miesiąca przed oficjalnym zakończeniem sezonu 2024/25. To oznacza, że w trakcie turnieju niektórym zawodnikom… mogą wygasnąć kontrakty, obowiązujące do ostatniego dnia czerwca. Problematyczna wydaje się także kwestia wypożyczeń, które zwykle trwają właśnie do końca rozgrywek. Dlatego Serie A postanowiła zareagować.

Inter i Juventus mogą skorzystać z dodatkowego okienka transferowego, które będzie trwało od 1 do 20 czerwca, do godziny 20.00 czasu lokalnego. Nerazzurri i Bianconeri otrzymają możliwość sprzedaży i zakupu zawodników, w ten sposób przygotowując swoje kadry na KMŚ.