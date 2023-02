fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

SSC Napoli w pierwszym niedzielnym spotkaniu 21. kolejki Serie A przekonująco pokonało Spezię Calcio (3:0). Wpływ na taki stan rzeczy miały katastrofalne błędy w obronie gospodarzy.

SSC Napoli wygrało w niedzielę osiemnaste spotkanie w tej kampanii

Fatalne występy w szeregach gospodarzy zaliczyli Bartłomiej Drągowski i Arkadiusz Reca, którzy rozegrali cały mecz

63 minuty na boisku spędził Piotr Zieliński

Spezia robiła wszystko, aby Napoli wygrało

SSC Napoli pochodziło do potyczki ze Spezią Calcio w roli zdecydowanego faworyta. Azzurri mieli zamiar umocnić się na pozycji lidera ligi włoskiej po rozegraniu spotkania w ramach 21. kolejki. Niestety dla polskich kibiców nie popisali się w szeregach gospodarzy polscy zawodnicy, czyli Bartłomiej Drągowski i Arkadiusz Reca.

W pierwszej odsłonie podopieczni Luciano Spallettiego nie znaleźli recepty na sforsowanie osłabionej defensywy Spezii. Co prawda Azzurri byli zespołem dyktującym warunki gry, utrzymującym się dłużej przy piłce i stwarzającym sobie więcej okazji bramkowych, ale nie miało to przełożenia na wynik. Do przerwy było 0:0.

Po zmianie stron miała natomiast miejsce komedia pomyłek w grze obronnej gospodarzy. Wszystko zaczęło się od zagrania ręką przez Arkadiusza Recę we własnym polu karnym, po którym sędzia podyktował jedenastkę. Rzut karny wykorzystał Chwicza Kwaracchelia i Napoli objęło prowadzenie.

Ależ błąd… 🫣 Arkadiusz Reca zagrał ręką we własnym polu karnym 😬 i SSC Napoli wychodzi na prowadzenie! ⚽️



🇵🇱 Bartłomiej Drągowski nie dał rady zatrzymać „Kvaradony”! #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/mzQpDu6QJe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 5, 2023

Bramka na 2:0 dla Azzurrich padła natomiast w 68. minucie. Tym razem fatalny błąd popełnił Bartłomiej Drągowski, który nie był w stanie wybić dobrze piłki, co wykorzystał Victor Osimhen. Jednocześnie Nigeryjczyk zdobył piętnastą bramkę w sezonie.

😱 „CO ZA BŁĄD! TO JEST KOMEDIA, TO JEST PARODIA!” 😳



Pierwszy gol: błąd. Drugi gol: wielbłąd? 🫣 SSC Napoli prowadzi już 2:0, ale co tutaj się wydarzyło?! 😬 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/2WfgaEA3C1 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 5, 2023

Osimhen ustalił wynik rywalizacji w 73. minucie. Swojego szesnastego gola w sezonie nigeryjski napastnik strzelił dzięki błędowi Mattii Caldary. Defensor temu Luki Gottiego po prostu podał piłkę rywalowi. Jednocześnie Napoli zwyciężyło różnicą trzech goli.

W samej końcówce debiut w Spezii zaliczył Przemysław Wiśniewski, który ma być w klubie następcą Jakuba Kiwiora. W następnej kolejce Aquilotti zmierzą się na wyjeździe z Empoli, a lider rozgrywek stanie do rywalizacji z Cremonese.