fot. PressFocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Inter Mediolan pokonał Sassuolo (2:1) w pierwszym sobotnim spotkaniu dziewiątej kolejki Serie A. Bohaterem Nerazzurrich został Edin Dzeko, ktory okrasił występ dwoma golami.

Inter Mediolan po wygranej nad FC Barceloną w środku tygodnia wygrał kolejne spotkanie

Podopieczni Simone Inzaghiego nie bez kłopotów wygrali z Sassuolo

Dubletem po starciu na MAPEI Stadium może pochwalić się Edin Dzeko

Inter wciąż bezkompromisowy

Inter Mediolan przystępował do sobotniej batalii, mając jasny plan, aby wygrać i zbliżyć się do czołówki ligowej tabeli. Niemniej na drodze ekipy Simone Inzaghiego stanęło rozpędzone Sassuolo, mające za sobą dwa zwycięstwa z rzędu.

Przez prawie cała pierwszą połowę byliśmy świadkami bardzo solidnej gry gospodarzy w defensywie. Sassuolo jednak kilka razy błysnęło też w ataku. Ostatecznie jednak na przerwę w lepszych nastrojach udali się mediolańczycy. Edin Dzeko w 44. minucie otworzył wynik rywalizacji, popisując się celnym strzałem z bliska. Bośniak zdobył jednocześnie setną bramkę w Serie A.

💯 SETNA BRAMKA EDINA DŽEKO W SERIE A! 💯



Napastnik Interu Mediolan został trzecim najstarszym piłkarzem, który strzelił 100 goli we włoskiej elicie! 😍 🔥

Włączcie Eleven Sports 1! 🇮🇹#włoskarobota pic.twitter.com/CcoyYXXg7A — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 8, 2022

Tymczasem w 60. minucie ekipa Alessio Dionisiego zdołała doprowadzić do wyrównania. W roli głównej wystąpił Davide Fratessi, który wykorzystał podanie od Rogerio. Na tablicy wynikowej wyświetlał się zatem rezultat 1:1.

Ostatnie słowo w meczu należało natomiast do Dzeko. Bośniacki napastnik ustalił wynik rywalizacji w 75. minucie, kierując piłkę do siatki po strzale głową. Tym samym Inter mógł odetchnąć z ulgą, bo do rewanżowej potyczki z Barcą podejdzie po ligowej wygranej. Po sobotniej wiktorii mediolańczycy są wciąż bez nawet jednego remisu w lidze.