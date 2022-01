Pressfocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Wyniki 23. kolejki Serie A. Na 22 stycznia zaplanowano tylko trzy potyczki. Piłkarze zdecydowanie nie postarali się, ponieważ obejrzeliśmy łącznie trzy gole. Prezentujemy komplet rezultatów oraz strzelców bramek.

Faworyci zawiedli

Sobota z Serie A rozpoczęła się od meczu drużyn, od których widowiska nie oczekiwaliby nawet najwięksi optymiści. Broniąca się przed spadkiem Genoa, rywalizowała z Udinese. Tu nie doczekaliśmy się żadnego gola. Później do gry wkroczyła Venezia, która sensacyjnie prowadziła z Interem. Mediolańczycy walczyli jednak do samego końca i ostatecznie triumfowali. Na koniec dnia zdziesiątkowana urazami Atalanta, zrealizowała swój cel i wywiozła bezbramkowy remis ze Stadio Olimpico. Lazio może mieć do siebie spore pretensje, ponieważ nie zaprezentowało nic ciekawego.

Wyniki 23. kolejki Serie A

Genoa CFC – Udinese Calcio 0:0

Inter Mediolan – Venezia Calcio 2:1 (1:1)

0:1 Henry 19′

1:1 Barella 40′

2:1 Dzeko 90′

SS Lazio – Atalanta BC 0:0