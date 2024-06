Sceny jak z dreszczowca, Roberto Baggio poważnie ucierpiał

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Roberto Baggio

Roberto Baggio zaatakowany we własnej willi, Włoch został poważnie ranny

Roberto Baggio to były reprezentant Włoch, który kibicom kojarzy się przede wszystkim z niewykorzystanego rzutu karnego w finale mistrzostw świata w 1994 roku przeciwko Brazylii. Tym samym Azzurri ulegli finalnie Canarinhos, musząc zadowolić się wicemistrzostwem świata. Tymczasem ostatnio media we Włoszech obiegły niepokojące wieści w sprawie 57-latka.

Corriere del Veneto przekazało, że grupa co najmniej pięciu uzbrojonych mężczyzn włamała się do willi byłego piłkarza. Baggio próbował powstrzymać bandytów, jednak po krótkiej walce został uderzony kolbą pistoletu w czoło, co spowodowało głęboką ranę.

Były reprezentant Włoch został zamknięty wraz z rodziną w pokoju. Bandyci natomiast wywrócili wszystko do góry nogami, kradnąc zegarki, biżuterię i pieniądze. Kiedy były piłkarz zorientował się, że rabusie wyszli, wyważył drzwi i wezwał policję. Baggio po całym zdarzeniu został zabrany na najbliższą izbę przyjęć, gdzie założono mu kilka szwów.

Były napastnik może pochwalić się bilansem 57 występów w reprezentacji Włoch. Baggio w trakcie kariery piłkarskiej dwukrotnie mistrzem Włoch z Milanem i Juventusem. Na koncie byłego zawodnika jest też nagroda Złotej Piłki w 1993 roku dla najlepszego piłkarza świata.

