Graham Potter stwierdził, że latem dojdzie do decyzji, czy Romelu Lukaku wróci do klubu, czy też zostanie w Interze.

PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Graham Potter przyznaje, że jest wielbicielem Romelu Lukaku

Szkoleniowiec sugeruje, że napastnik może pozostać na Stamford Bridge w przyszłym sezonie

Romelu Lukaku jest wypożyczony do Interu do końca obecnej kampanii

Romelu Lukaku wróci do Chelsea?

Romelu Lukaku wrócił do Interu na zasadzie wypożyczenia na początku tego sezonu, ale pod wodzą Simone Inzaghiego ma problemy. Belgijski napastnik zdobył tylko pięć bramek we wszystkich występach, co jest bardzo słabym wynikiem. Graham Potter na konferencji prasowej mówił, że Lukaku może powrócić do Anglii latem.

– Jest wypożyczony do innego klubu i myślę, że ważne jest, aby dobrze zakończył tam sezon. Potem mamy czas na decyzję do podjęcia latem. Jest kimś, kogo bardzo podziwiam, bardzo lubię, ale jest to coś, o czym musimy porozmawiać po zakończeniu sezonu – stwierdził trener Chelsea.

Dyrektor Interu powiedział w marcu, że Lukaku wróci do Chelsea pod koniec sezonu, chociaż „Nerazzurri” mogą ponownie usiąść do rozmów z „The Blues”, próbując pozostawić napastnika w swoim zespole.

