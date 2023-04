PressFocus Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Mateo Kovacić może rozstać się z Chelsea

Chorwat jest łączony z letnim transferem

Graham Potter ma nadzieję, że pomocnik zostanie w klubie

Chelsea. Kovacić zostanie w Londynie? Potter mówi o sytuacji Chorwata

Mateo Kovacić jest łączony między innymi z Bayernem Monachium. Na Allianz Arena spotkałby się z byłym szkoleniowcem Chelsea, Thomasem Tuchelem. Chorwat jest kluczowym piłkarzem w drugiej linii The Blues, ale nie można wykluczyć, że po sezonie zmieni klubowe barwy. Graham Potter liczy na to, że reprezentant Vatrenich nie opuści Londynu w lecie.

– Klub cały czas prowadzi rozmowy o kontraktach z zawodnikami. To nie znaczy, że wszystko jest publiczne. Takie rzeczy dzieją się za kulisami, a kiedy mamy coś do ogłoszenia, możemy to zgłosić. Kovacić jest kimś, kogo bardzo szanuję jako osobę. Świetnie prezentował się w naszej koszulce. Odegrał ważną rolę w drużynie i był kapitanem w kilku ostatnich meczach. Z mojej perspektywy jest ważny. Ale to rozmowy między nim a klubem.

– W ciągu ostatnich kilku tygodni naprawdę się rozwinął. Udowodnił swoją jakość, pokazał cechy przywódcze.

W tym sezonie Mateo Kovacić rozegrał 27 spotkań w barwach The Blues, strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Na murawie łącznie spędził 1749 minut.