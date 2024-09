Lukaku z cudownym występem. Conte… wskazuje pole do poprawy

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku z pochwałą od Conte

Napoli rozpoczęło sezon od sensacyjnej porażki z Veroną, ale po wpadce na Stadio Marcantonio Bentegodi zaliczyło trzy zwycięstwa z rzędu. Romelu Lukaku, nowy nabytek Partenopeich, zadebiutował w 3. kolejce Serie A i już dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W niedzielnym pojedynku z Cagliari 31-latek zaprezentował się wprost fenomenalnie.

Lukaku asystował przy golach Giovanniego Di Lorenzo i Chwiczy Kwarachelii, a później sam zdobył bramkę. Napoli wygrało na Sardegna Arena

aż 4:0. Antonio Conte w rozmowie z reporterem Sky Sport docenił postawę belgijskiego snajpera:

– Romelu to zawodnik, którego mocno szukałem i chciałem już w Interze, a także pytałem o niego w Chelsea, przed jego transferem do United. Jest silny fizycznie, ale także ma ciąg na bramkę. Właśnie nad tym musimy pracować i poprawić kondycję, która wciąż nie jest optymalna. Dla nas jednak staje się podstawowym zawodnikiem, radzi sobie bardzo dobrze i ma duże predyspozycje do kolejnych świetnych występów. Lukaku był pierwszym wyborem w kontekście zastąpienia Osimhena – stwierdził trener Napoli.

