AS Roma ma plan. Po odejściu Dybali ruszy po wielką gwiazdę

AS Roma może podjąć działania w celu pozyskania Federico Chiesy z Juventusu, jeśli Paulo Dybala przyjmie lukratywną ofertę kontraktu z Arabii Saudyjskiej. Taki scenariusz przewidują między innymi dziennikarze "La Gazzetty dello Sport".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Roma chce transferu Chiesy, jeśli odejdzie Dybala

AS Roma poważnie rozważa transfer Federico Chiesy, jeśli Paulo Dybala zdecyduje się na transfer do ligi saudyjskiej. Argentyńczyk jest obiektem zainteresowania klubu Al-Qadsiah, który jest gotów zaoferować mu wielomilionowy kontrakt, rozłożony na trzy lata. Włoskie media podają różne kwoty – “Corriere dello Sport” wspomina o 60 milionach euro, “La Gazzetta” mówi o 80 milionach, a “Tuttosport” o sumie do 100 milionów euro.

Chociaż konkretne liczby różnią się w zależności od źródła, wszystkie główne włoskie gazety zgadzają się co do jednego: Roma jest otwarta na sprzedaż Dybali, jeśli ten ulegnie pokusie wysokiego wynagrodzenia oferowanego przez Saudyjczyków. Natomiast Giallorossi widzą w Federico Chiesie idealnego zastępcę dla Dybali i są gotowi na szybkie działania, jeśli transfer Argentyńczyka dojdzie do skutku.

To już nie pierwszy raz, gdy Roma jest łączona z transferem gwiazdy Juventusu. Teraz temat wydaje się być jednak bardziej realny, biorąc pod uwagę możliwe odejście Argentyńczyka ze Stadio Olimpico i sytuację Włocha w Turynie, który jest na siłę wypychany z klubu.

Tymczasem Roma przygotowuje się do swojego pierwszego meczu sezonu 2024-25 Serie A, który odbędzie się w niedzielę wieczorem przeciwko Cagliari. Paulo Dybala prawdopodobnie nie wystąpi w wyjściowym składzie, ale możliwe, że pojawi się na boisku z ławki rezerwowych, jeśli transfer nie zostanie zrealizowany wcześniej.

