Inter Mediolan pokonał Juventus w środowym starciu o Superpuchar Włoch. Nerazzurri pokonali ekipę z Turynu 2:1, a gola na wagę triumfu mediolańczyków strzelił Alexis Sanchez. Po zakończeniu spotkania na temat sukcesu ekipy z Mediolanu głos zabrał prezydent mistrzów Serie A – Steven Zheng.

Inter Mediolan pod wodzą Simone Inzaghiego nie przestaje radować swoich kibiców

Nerazzurri w środowy wieczór pod dogrywce pokonali Juve

Na temat sukcesu Czarno-niebieskich głos zabrał prezydent mediolańskiego klubu

Inter nie zwalnia tempa

Inter Mediolan w poprzedniej kampanii przerwał kilkuletnie dominację Juve w lidze włoskiej. Nerazzurri wywalczyli jednocześnie dziewiętnaste mistrzostwo Włoch w historii. Tymczasem w środowy wieczór mediolańczycy wygrali szósty Superpuchar Włoch. Radości z tego powodu nie krył sternik Nerazzurrich.

– Zdobyliśmy to trofeum dzięki naszej ciężkiej pracy. To efekt pracy trenera i piłkarzy, owoc sześciu lat ciężkiej pracy. Zwycięstwo w Superpucharze Włoch dodaje nam otuchy. Chcę zadedykować to zwycięstwo fanom Interu na całym świecie i wszystkim, którzy pracują w klubie. Bez nich nie byłoby to możliwe – cytowało słowa Zhenga biuro prasowe Interu.

Nerazzurri wygrali tym samym piąte z rzędu spotkanie, licząc wszystkie rozgrywki. Inter po raz ostatni z placu gry na tarczy schodził po meczu z Realem Madryt, przegrywając wówczas 0:2. Mediolańska ekipa wygrała z Juve w boju na Stadio Giuseppe Meazza po raz pierwszy od stycznia minionego roku. We wcześniejszych czterech spotkaniach dwa razy przegrały i dwa razy zremisował.

W najbliższy weekend Inter zmierzy się w hicie 22. kolejki Serie A z Atalantą. Mecz odbędzie się w niedzielę o 20:45.

