Imago / Franco Romano Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentis przyznał, że zatrudnienie Rudiego Garcii było błędem

Prezydent klubu oczekiwał od Francuza gry w podobny sposób jak za kadencji Luciano Spalletti’ego

Pobyt 59-latka w Neapolu trwał zaledwie 5 miesięcy

Rudi Garcia powinien być zwolniony pierwszego dnia

Rudi Garcia stracił pracę w Neapolu zaledwie po pięciu miesiącach pracy. Wyniki zespołu były dalekie od oczekiwanych, a słaby styl gry dolał tylko oliwy do ognia. Prezydent Napoli zareagował szybko i zwolnił Francuza z posady trenera. Aurelio De Laurentiis wie, że popełnił błąd, zatrudniając 59-latka. Przyznał to w rozmowie z “CorSport”, gdzie szczerze opowiedział o kulisach początku pracy Garcii w drużynie mistrza Włoch.

– Powinienem się odwrócić i powiedzieć: Przedstawiłem go Wam, ale teraz wyjeżdża – powiedział prezydent Napoli.

– Ktoś, kto pojawia się i mówi: Nie znam Napoli, nigdy nie oglądałem żadnego ich meczu. To powinno było dać mi do zrozumienia. Zamiast tego potraktowałem to jako żart. On potem powtórzył to jeszcze kilka razy – dodał.

– Wszystko, co musiał zrobić, to grać w taki sam sposób jak Spalletti – podkreślił Aurelio De Laurentis.

Napoli aktualnie zajmuje 6. miejsce w Serie A z dorobkiem 27 punktów. Przed kilkoma dniami odpadli sensacyjnie z Pucharu Włoch, przegrywając 0-4 z Frosinone.