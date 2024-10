Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński z dubletem, gorący komentarz po meczu

Piotr Zieliński zaprezentował się podczas dzisiejszego meczu Interu Mediolan z Juventusem Turyn z wyśmienitej strony. Środkowy pomocnik zespołu Simone Inzaghiego popisał się dubletem i bardzo dobrym występem, który został doceniony przed media oraz kibiców. Jest to warte docenienia, bowiem reprezentanta Polski debiutował w pierwszym składzie w meczu ligowym w barwach swojego nowego klubu.

Juventus chyba upadł na głowę

Do tej pory Piotr Zieliński rozegrał bowiem tylko tylko siedem spotkań w barwach zespołu z Mediolanu, co przełożyło się na nieco ponad 250 minut. Dzisiaj jednak wynik ten zdecydowanie poprawił i co więcej, dołożył także liczby. Finalnie starcie Interu z Juventusem zakończyło się wynikiem 4:4 i przez wielu okrzyknięte zostało najlepszym meczem sezonu, którego nic już nie może przebić. Niedosyt ma jednak sam Zieliński, który powiedział o tym fakcie tuż po meczu.

– Oczywiście, zdobycie dwóch goli przeciwko tak mocnemu rywalami, jak Juventus jest miłe i bardzo cieszy. Niemniej to zwycięstwo ma najważniejsze znaczenie, a nam nie udało się tego osiągnąć – powiedział 30-latek cytowany przez “football-italia.net”.

– Wszyscy mogliśmy zrobić coś więcej w tym meczu, szczególnie przy trzecim golu, ale trudno – dodał.

