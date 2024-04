Trener AC Milan, Stefano Pioli, stoi przed kolejnym ważnym wyzwaniem w swojej karierze trenerskiej. Jak podaje włoska "Gazzetta dello Sport", przyszłość szkoleniowca w klubie może zależeć od wyników nadchodzących spotkań, a zwłaszcza od awansu do półfinału Ligi Europy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Pioli w Lidze Europy walczy o przyszłość w Milanie

AC Milan zmierzy się w czwartek z AS Romą w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europy. Niewątpliwie jest to dla zespołu moment próby, tym bardziej że w kolejnym spotkaniu czekają ich derby Mediolanu z Interem, które odbędą się 22 kwietnia. Mecz z Nerazzurrimi będzie miał dodatkowe znaczenie. Porażka Milanu sprawi, że ich największy rywal sięgnie po 20. mistrzostwo Włoch w historii.

Zdaniem “Gazzetty”, kluczowe dla przyszłości Stefano Piolego może okazać się osiągnięcie półfinału Ligi Europy. W przeciwnym razie trener może nie utrzymać swojej pozycji po zakończeniu sezonu. Milan w obecnej kampanii nie był faworytem do zdobycia tytułu i wcześnie odpadł zarówno z Ligi Mistrzów, jak i z Pucharu Włoch.

W rozmowie z DAZN, dyrektor Milanu, Giorgio Furlani, nie podał jednoznacznej oceny dotychczasowych wyników drużyny, ale zaznaczył, że klub robi postępy w porównaniu do poprzedniego sezonu – To smutne, że odpadliśmy z Ligi Mistrzów, ale była to trudna grupa. Zawsze staramy się wygrywać i idziemy naprzód – powiedział Furlani.

Dodatkowo, w kontekście wyboru nowego trenera na sezon 2024-25, “Gazzetta” podkreśla, że kluczową rolę w tej decyzji odegra Zlatan Ibrahimović. Choć obecnie Szwed jest bardziej znany z osiągnięć na boisku niż poza nim, jego wpływ na kierunek, który obrać ma Milan, może być znaczący.

Dalsze losy Pioliego zależą zatem od najbliższych dni. Wyniki nadchodzących spotkań zdecydują, czy włoski szkoleniowiec pozostanie na stanowisku, czy też Milan będzie musiał poszukiwać nowego lidera na ławce trenerskiej.

