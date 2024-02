Piłkarz Serie A negocjuje transfer za ocean

Choć okno transferowe w Europie jest zamknięte, napastnik Atalanty Luis Muriel zmieni klub. Zawodnik prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przenosin do amerykańskiej MLS.

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Luis Muriel

Zawodnik Atalanty zmieni klub

Muriel negocjuje transfer do MLS

Jego nowym pracodawcą ma zostać Orlando City

Z Serie A do amerykańskiej MLS

Jak donoszą włoskie media, negocjacje Atalanty Bergamo z Orlando City są zaawansowane. Co godne podkreślenia obie strony mają dużo czasu na zamknięcie negocjacji. W przypadku MLS okienko transferowe wygasa dopiero 22 lutego.

Włoskie media donoszą, że transfer tego piłkarza zostanie sfinalizowany w ciągu kilku najbliższych dni.

Zawodnik ten rozegrał w tym sezonie 25 meczów dla ekipy z Bergamo. Zdobył w nich sześć goli i zanotował jedną asystę.

Co godne podkreślenia obecna umowa Kolumbijczyka z Atalantą wygasa już w czerwcu 2024 roku. Oznacza to, że jeśli zostałby w Bergamo to po sezonie odszedłby za darmo.