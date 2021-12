PressFocus Na zdjęciu: Lorenzo Insigne

Napoli poinformowało, że Lorenzo Insigne został zakażony koronawirusem. 30-latek przebywa w izolacji i z pewnością nie pomoże kolegom w ostatnim meczu w tym roku, w którym Partenopei podejmą Spezię.

SSC Napoli poinformowało, że Lorenzo Insigne uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Oznacza to, że 30-latek nie wystąpi w środowym spotkaniu Partenopei ze Spezią.

Włoski skrzydłowy w ostatnim czasie borykał się z kontuzją łydki. We wtorek przechodził rutynowy test PCR, który ukazał wynik pozytywny. Obecnie kapitan Napoli jest poddany izolacji w domu i nie będzie go z drużyną podczas ostatniego meczu w tym roku kalendarzowym.

Klub poinformował, że pozostali zawodnicy również przeszli już testy przeciwko Covid-19. Obecnie oczekują na wyniki.

Patrenopei już bez absencji Lorenzo Insigne mierzyli się z licznymi kontuzjami. W ich wyniku niedostępni dla Luciano Spallettiego są choćby Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz i Victor Osimhen.

Przypomnijmy, że kontrakt Włocha z neapolitańskim zespołem obowiązuje wyłącznie do końca bieżącego sezonu, a obie strony dalekie są od dojścia do porozumienia. To nie wpłynęło jednak na dyspozycję gracza. Dotychczas wystąpił w 18 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i sześć asyst.

