Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Mecz Napoli – Salernitana w 23. kolejce Serie A, nie zakończył się niespodzianką. Neapolitańczycy wygrali 4:1. W spotkaniu zagrali Piotr Zieliński i Paweł Jaroszyński.

Różnica kilku klas na Stadio Diego Armando Maradona

Zawodnicy Napoli w przypadku zwycięstwa z Salernitaną, do liderującego w tabeli Serie A Interu, traciliby cztery punkty. Do dystans jak najbardziej do odrobienia. Neapolitańczycy zamierzali zatem sięgnąć pewnie po pełną pulę.

Od samego początku w piłkarzach Napoli widać było chęć wygranej. Gospodarze niemal cały czas mieli piłkę przy nodze. Mogli zatem swobodnie konstruować akcje ofensywne. Mimo tego gola na 1:0 strzelili po dużym zamierzaniu w szesnastce, gdzie najlepiej odnalazł się Juan Jesus. To Brazylijczyk mógł cieszyć się ze zdobycia bramki.

Salernitana w niedzielnej konfrontacji oddała jeden strzał, w dodatku celny. Co ciekawe, wystarczyło to do pokonania bramkarza Napoli. W 33. minucie Wajdi Kechrida podawał, a Federico Bonazzoli wykorzystał sytuację sam na sam i przymierzył w okolice lewego słupka. Trzy minuty później na boisku pojawił się Paweł Jaroszyński. Na trafienie beniaminka w doliczonym czasie gry z jedenastu metrów odpowiedział Dries Mertens.

Dwie minuty po wznowieniu gry, ekipa Luciano Spalettiego wygrywała 3:1. W decydującej fazie akcji, Piotr Zieliński zagrał piłkę głową do Driesa Mertensa. Belg zaliczył asystę, ponieważ w polu karnym okazję wykorzystał środkowy obrońca Amir Rrahmani. W 53. minucie wynik spotkania na 4:1 z rzutu karnego ustalił Lorenzo Insigne.