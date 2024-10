Napoli przygotowuje nową umowę dla gwiazdy. Chce uniknąć “przypadku Osimhena”

Napoli prowadzi rozmowy z Khvichą Kvaratskhelią na temat przedłużenia jego kontraktu. Klub chce zapobiec podobnym komplikacjom jak te, które doprowadziły do wypożyczenia Victora Osimhena do Galatasaray, donosi Mateo Moretto.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli pracuje nad nowym kontraktem dla Kvaratskhelii

Khvicha Kvaratskhelia ma kontrakt ważny do 2027 roku, jednak Napoli chce go przedłużyć już teraz, by uniknąć potencjalnych komplikacji w przyszłości. W obliczu silnego zainteresowania Paris Saint-Germain w lecie, klub stara się zabezpieczyć przyszłość swojej gwiazdy. Ekspert transferowy Matteo Moretto donosi, że Napoli rozważa wprowadzenie klauzuli odstępnego w nowej umowie, co mogłoby dać piłkarzowi większą elastyczność, ale jednocześnie chronić interesy klubu. Przerwa reprezentacyjna ma być okazją do kolejnych rozmów obu stron.

Kvaratskhelia świetnie rozpoczął sezon 2024-25, zdobywając trzy bramki i notując dwie asysty w siedmiu ligowych występach. Jego wpływ na grę Napoli jest wyraźny, a klub aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Serie A, z przewagą dwóch punktów nad Interem i trzema nad Juventusem. Jego dobra forma oraz wpływ na wyniki drużyny sprawiają, że Napoli chce jak najszybciej uregulować jego przyszłość w zespole.

Po tym, jak Napoli straciło Victora Osimhena, który odszedł na wypożyczenie, klub wyciągnął wnioski i chce działać szybko i zdecydowanie. Kvaratskhelia jest kluczowym zawodnikiem dla ekipy z Kampanii, która jest zdeterminowana, by jak najszybciej przedłużyć jego kontrakt. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, nowa umowa z pewnością da drużynie stabilność w nadchodzących sezonach.

