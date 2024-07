Napoli czeka na odpowiedź gwiazdora ws. nowego kontraktu

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia

Kwaracchelia niezdecydowany ws. przyszłości

23-letni gruziński skrzydłowy, Chwicza Kwaracchelia, obecnie zarabiający 1 milion euro netto rocznie, może opuścić klub z powodu rozczarowania wynikami Napoli w sezonie 2023-24 oraz niskimi zarobkami. Jego ojciec, Badri, oraz agent, Mamuka Jugeli, sugerowali możliwe odejście tego lata, co kilka tygodni wywołało ogromną dyskusję we włoskich mediach i doprowadziło nawet do oficjalnego oświadczenia Azzurrich.

Paris Saint-Germain natomiast poszukuje zastępcy dla Kyliana Mbappe i skierowało swoje zainteresowanie na Kwaracchelię oraz Victora Osimhena, przygotowując rzekomo ofertę wartą 200 milionów euro za obu zawodników. Tymczasem Napoli zaproponowało nowy kontrakt gruzińskiemu gwiazdorowi.

Jak podaje Il Mattino, Kwaracchelia i jego agent Jugeli wciąż nie odpowiedzieli na najnowszą ofertę Napoli, która obejmuje pięcioletni kontrakt o wartości 3,5 miliona euro netto rocznie plus dodatki, a także klauzulę wykupu obowiązującą od przyszłego lata.

Chociaż Napoli na razie nie martwi się brakiem odpowiedzi, nowy trener Antonio Conte chciałby, aby sprawa została szybko rozwiązana, by mógł skupić się na przygotowaniach do następnego sezonu. Niewykluczone, że Gruzin będzie zwlekał z odpowiedzią do momentu wyjaśnienia się sytuacji z możliwym transferem do Paris Saint-Germain. Wiele wskazuje na to, że paryżanie są w stanie zaoferować mu znacznie wyższe wynagrodzenie niż Napoli.

