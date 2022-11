PressFocus Na zdjęciu: gracze Napoli

W ramach 13. kolejki Serie A Atalanta przegrała u siebie z Napoli 1:2. Piotr Zieliński rozegrał 64 minuty i popisał się piękną asystą przy trafieniu na 1:1. Dzięki tej wiktorii zawodnicy Luciano Spallettiego mają już osiem oczek przewagi nad wiceliderami z Bergamo.

Gospodarze wyszli na prowadzenie po rzucie karnym (Ademola Lookman). Szybko wyrównał Victor Osimhen

Przy trafieniu napastnika gości znakomicie asystował Zieliński

Napoli jeszcze przed przerwą prowadziło 2:1. Ostatecznie wynik tego hitu Serie A już nie uległ zmianie

Napoli z trzema oczkami

Atalanta liczyła na to, że wygra z Napoli na swoim stadionie. Gdyby tak się stało, to zawodnicy klubu z Bergamo zmniejszyliby stratę do lidera Serie A tylko do dwóch oczek.

Początek meczu należał do gospodarzy. Już w czwartej minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Ademola Lookman. Zwycięsko z tego starcia wyszedł jednak Alex Meret.

Kwadrans potem Nigeryjczyk się zrehabilitował. Sędzia podyktował karnego, a 25-latek pewnie wykonał „jedenastkę”. Przyjezdni szybko odpowiedzieli. W 23. minucie Napoli miało rzut rożny. Goście rozegrali go krótko, piłka trafiła do Zielińskiego, który miękko zagrał w pole karne rywali. Tam był Osimhen, który strzałem głową doprowadził do wyrównania.

🇵🇱 CO ZA ASYSTA PIOTRA ZIELIŃSKIEGO! 😍



Perfekcyjne dogranie reprezentanta Polski na głowę Victora Osimhena! 👏⚽ Atalanta Bergamo 1:1 SSC Napoli! 🔥



Włączcie Eleven Sports 1! 👀 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/gVDv8VjwQ9 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 5, 2022

Chwilę potem było 2:1 dla liderów Serie A. Osimhen przedarł się prawą flanką, a potem zagrał do Eljifa Elmasa. Pomocnik Napoli zdołał zaś strzałem z kilku metrów pokonać golkipera Atalanty.

Dziesięć minut po zmianie stron powinno być 2:2. Okazję miał Joakim Maehle, ale dobrze interweniował Meret. Z kolei dobitka Lookmana trafiła tylko w poprzeczkę.

W 64. minucie z boiska zszedł Zieliński. Spalletti zdecydował, że polskiego pomocnika zastąpił Tanguy Ndombele.

Na kwadrans przed końcem blisko był Giovanni Simeone. Napastnik uderzył jednak minimalnie niecelnie i gospodarze wciąż mogli liczyć na korzystny dla siebie wynik.

Ostatecznie rezultat tego spotkania nie uległ już zmianie i przyjezdni triumfowali 2:1. W tym momencie Napoli ma 35 punktów (pierwsza lokata). Atalanta jest na drugim miejscu. Ekipa z Bergamo zdobyła 27 oczek.

