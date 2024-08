Juventus właśnie zgłosił Arkadiusza Milika do rozgrywek Serie A. Polak ma być gotowy do gry na mecz 2. kolejki, bowiem wraca już po kontuzji, o czym poinformował Giovanni Albanese.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik zgłoszony do rozgrywek Serie A

O tym, że Arkadiusz Milik tego lata ma opuścić Juventus wiadomo od dawna. Zainteresowanie reprezentantem Polski wskazuje wiele klubów z Europy, ale i nie tylko. Coraz częściej mówi się jednak, że napastnik mógłby pozostać we Włoszech, bowiem jego usługi na tamtejszym rynku są niezwykle cenione. Stąd też m.in. zainteresowanie ze strony AC Milanu.

Niemniej zanim gdziekolwiek Milik odejdzie, to musi wyleczyć uraz, którego nabawił się kilka miesięcy temu podczas meczu towarzyskiego reprezentacji Polski. Wówczas kontuzja kolana zmusiła go do wyjechania ze zgrupowania Biało-Czerwonych oraz opuszczenia Euro 2024. Od tamtego czasu 30-latek rehabilitował się oraz trenował indywidualnie. Opuścił więc pierwszą kolejkę nowego sezonu Serie A, gdzie Stara Dama pokonała beniaminka z Como 3:0.

Okazuje się jednak, że już na najbliższy mecz 2. kolejki ligi włoskiej Arkadiusz Milik będzie zdrów i gotów do gry. Jak poinformował dziennikarz Giovanni Albanese ze “Sport Italia”, Polak powinien być gotowy na mecz z Hellasem Verona. Co więcej, Juventus właśnie zgłosił naszego napastnika do ligowych rozgrywek i ten oficjalnie będzie mógł znaleźć się w kadrze na najbliższe mecze.

