fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho w tym sezonie może kolejny raz udowodnić, że przydomek The Special One nie jest przypadkowy. Portugalczyk poprowadził Romę do finału Ligi Konferencji Europy. Ostatnio opiekun Giallorossich opowiedział o swoich planach na przyszłość.

Jose Mourinho latem 2021 roku objął stery nad AS Roma

Portugalczyk już w pietrwszym sezonie pracy w Rzymie może sięgnąć po trofeum

Portugalczyk opowiedział ostatnio o planach na przyszłość i celach na nową kampanię

Mourinho chce awansować z Romą do Ligi Mistrzów

Jose Mourinho objął stery nad Romą latem minionego roku. Już w swoim pierwszym sezonie pracy w ekipie z Rzymu portugalski trener może wygrać trofeum, na które kibice Giallorossich czekają z niecierpliwością. Były opiekun między innymi Man Utd, czy Tottenhamu przekonywał, że celem jego ekipy na kolejną kampanię będzie awans do Ligi Mistrzów.

– Chcemy spróbować dostać się do Ligi Mistrzów, ale kiedy spojrzysz na poziom aktywności transferowej Interu, Mediolanu i Juventusu, rozumiesz, że trzy z czterech miejsc kwalifikacyjnych są już zajęte. Jest czwarte miejsce, w poprzednim sezonie była to Atalanta, w tym sezonie to Napoli, czy możemy się tam dostać w następnym sezonie? Myślę, że możemy to zrobić – mówił Mourinho cytowany przez Sky Sports.

– W drugiej części sezonu, po styczniowym oknie transferowym, dokonaliśmy wystarczająco małych zmian, aby poprawić skład. Nie mam tyle szczęścia, co niektórzy trenerzy, którzy mogą kupić, kogo chcą. W przyszłym sezonie, po roku pracy i rozwoju na każdym poziomie, myślę, że mamy szansę i to jest kolejny cel – kontynuował Portugalczyk.

Mourinho opowiedział też o swoich planach na przyszłość, przekonując, że dobrze czuje się w klubie z Rzymu. – Mam jeszcze dwa lata kontraktu. Klub nie prosił mnie o przedłużenie, więc nie stawiają mnie w sytuacji akceptacji lub braku akceptacji. Wszystko jest spokojne, stabilne, tak jak powinno być – zaznaczył opiekun Wilków.

– Muszę zakończyć sezon, najlepiej jak potrafię i zacząć następny sezon na 100%, ponieważ nie szukam zmian. Moi ludzie o tym wiedzą. Nie mogę opuścić klubu przed drugim sezonem, więc w przyszłym sezonie będę kontynuował pracę w Romie – zakończył Mourinho.

AS Roma plasuje się na szóstym miejsce w tabeli Serie A po rozegraniu 36 ligowych kolejek. W finale Ligi Konferencji Europy rzymianie zmierzą się natomiast z Feyenoordem.

Czytaj więcej: Mourinho i zasada “nigdy nie skreślaj starych mistrzów” znów pod rękę