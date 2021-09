Mourinho skomentował pierwszą porażkę w Romie

AS Roma poniosła w niedzielny wieczór pierwszą porażkę w tym sezonie pod wodzą Jose Mourinho. Giallorossi przegrali na wyjeździe z Hellasem Werona 2:3. Po zakończeniu spotkania Portugalczyk powiedział, że potrzebuje kilku godzin na to, aby ustalić, co się stało.

Zakończyła się w niedzielny wieczór seria kolejnych zwycięstw Romy pod wodzą Jose Mourinho

Pogromcą rzymian było Hellas Werona

Jose Mourinho pozwolił sobie na kilka zdań komentarza po zakończeniu meczu

Roma z wpadką w Weronie

AS Roma pierwsza zdobyła bramkę w starciu z Gialloblu. Wynik rywalizacji otworzył Morenzo Pellegrini. Mimo wszystko ekipa Igora Tudora była w stanie odwrócić losy rywalizacji. Tym samym trzy punkty zostały w Weronie.

– Zdawałem sobie sprawę z tego, że Hellas Werona ma jakość. Wiedziałem jednocześnie, że trudno będzie grac z tym zespołem. Zwłaszcza po zmianie trenera, bo zwykle w takich momentach ma miejsce pozytywną reakcja mentalna, którą widzieliśmy – mówił Mourinho przed kamerą DAZN.

– Styl gry preferowany przez Igora Tudora jest zbliżony do tego, co Hellas grał w poprzedniej kampanii pod wodzą Ivana Juricia. Tym samym zawodnikom nie było trudno dostosować się planu na grę – kontynuował opiekun Wilków.

– Nie mogę narzekać na wysiłek włożony w mecz przez moich zawodników. Przegraliśmy jednak zbyt wiele indywidualnych pojedynków. Teraz będę potrzebował kilku godzin z powtórkami wideo, aby móc ocenić, co tak naprawdę się stało – powiedział Mourinho.

Giallorossi legitymują się aktualnie dorobkiem dziewięciu punktów na koncie. Kolejny mecz Roma rozegra już w najbliższy czwartek z Udinese Calcio na Stadio Olimpico.

