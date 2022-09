fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho prowadzi piłkarskie zespoły od ponad 20 lat. Portugalczyk przyznaje, że wciąż czuje głód wygrywania i nie zamierza w najbliższym czasie przechodzić na emeryturę. Jego umowa z AS Romą jest ważna do połowy 2024 roku

Jose Mourinho w trakcie swojej trenerskiej kariery prowadził między innymi Real Madryt, Inter Mediolan oraz Chelsea

Portugalczyk zapewnia, że nie zamierza jeszcze przechodzić na emeryturę

Jego kontrakt z AS Romą obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Mourinho czuję głód zwycięstw

Jose Mourinho to bez wątpienia jedna z najciekawszych postaci w światowej piłce nożnej. Ma mnóstwo wielbicieli i przeciwników, ciężko przejść obok niego z obojętną miną. Kilka lat temu nastało przekonanie, że Portugalczyk nie należy już do czołówki trenerów, a nowoczesny futbol nieco mu uciekł. Sam przyznaje jednak, że w dalszym ciągu czuje głód zwycięstw i jest zmotywowany do osiągania sukcesów.

W 2021 roku, ku zaskoczeniu wielu, podjął się pracy w AS Romie. Obecnie mija jego drugi rok w klubie, a nadzieje wśród kibiców są ogromne. Rzymianie mają włączyć się do walki o krajowe mistrzostwo, a na ten moment do liderującego w tabeli Napoli tracą cztery punkty. Kontrakt Mourinho obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że powinien zostać wypełniony. 59-latek nie zamierza w najbliższym czasie przechodzić na emeryturę.

– Te 22 lata minęły szybko, ale chcę to kontynuować. Czuję się dobrze, czuję się silny, zmotywowany, kocham wygrywać, nienawidzę przegrywać, nic się nie zmieniło. Kolor moich włosów, jasne, nawet zmarszczki, ale chcę kontynuować. Nie przez 22 lata, bo nie mamy tyle czasu, ale jeszcze przez te kilka lat – mówi Mourinho.

Portugalczyk to niezwykle uznana persona w świecie sportu. Pierwszej samodzielnej pracy w roli trenera podjął się w 2000 roku, a od tego czasu prowadził między innymi Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt czy Manchester United. W każdym z krajów osiągał sukcesu, a po trofeum Ligi Mistrzów sięgał dwukrotnie.

