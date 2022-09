fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United nie straci Marcusa Rashforda za darmo. Jeżeli obie strony nie dojdą do porozumienia w sprawie podpisania nowego kontraktu, władze angielskiego klubu przed startem mistrzostw świata skorzystają z opcji przedłużenia umowy o 12 miesięcy.

Kontrakt Marcusa Rashforda obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

Władze Manchesteru United prowadzą rozmowy z przedstawicielami napastnika w sprawie parafowania nowej umowy

Jeśli nie uda się dogadać, “Czerwone Diabły” skorzystają z zapisu i przedłużą współpracę o kolejne 12 miesięcy

Manchester United przygotował plan B

Poprzedni sezon był dla Marcusa Rashforda bardzo nieudany. Jego dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia, a ponadto pozycja w zespole ucierpiała po transferach Cristiano Ronaldo i Jadona Sancho. Wydawało się, że związek z Manchesterem United powoli zmierza donikąd, a jedynym możliwym rozwiązaniem będzie rozstanie. Minionego lata do takowego nie doszło, Anglik przystąpił do bieżącego sezonu z nową nadzieją, którą dało mu zatrudnienie Erika ten Haga. Już teraz śmiało można stwierdzić, że podjął on właściwą decyzję, bowiem szybko udało mu się wywalczyć miejsce w wyjściowej jedenastce.

24-latek w sześciu ligowych występach strzelił trzy bramki, do których dołożył dwie asysty. Szczególnie udane było dla niego spotkanie z liderującym Arsenalem, które zakończył z dubletem. Kontynuowanie współpracy między stronami stoi jednak pod znakiem zapytania, bowiem piłkarza poważnie kuszą pozostali europejscy giganci.

Mówi się między innymi o Paris Saint-Germain oraz Realu Madryt. Na szczególną uwagę zasługuje kontrakt Rashforda, który obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Od pewnego czasu prowadzone są rozmowy w sprawie wieloletniego przedłużenia na zupełnie nowych warunkach. “Czerwone Diabły” nie zakładają straty swojej gwiazdy za darmo, dlatego przygotowują się na wypadek niepowodzenia w negocjacjach. Jeśli takowe nie zostanie osiągnięte, przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata skorzystają z opcji zapisanej w umowie, która pozwala na przedłużenie o 12 kolejnych miesięcy. Tym samym klub z Old Trafford zabezpieczy się przed stratą Rashforda.

