AS Roma przegrała w ostatnim niedzielnym meczu 11. kolejki Serie A z SSC Napoli. Z porażką po zakończeniu spotkania nie potrafił pogodzić się trener Giallorossich. Według Jose Mourinho lider ligi włoskiej nie zasłużył na zwycięstwo.

Hit 11. kolejki ligi włoskiej zakończył się wiktorią SSC Napoli

Złotego gola strzelił Victor Osimhen, który popisał się fantastycznym strzałem

Po zakończeniu spotkaniu komentarz na temat występu swojej drużyny przedstawił opiekun Giallorossich

Roma z trzema porażkami na koncie

AS Roma zakończyła passę kolejnych zwycięstw. Rzymianie zostali zatrzymani przez SSC Napoli, które natomiast zanotowało siódme z rzędu zwycięstwo w Serie A. Ogólnie Azzurri mogą pochwalić się bilansem jedenastu kolejnych wygranych meczów, licząc wszystkie rozgrywki.

– Czuję się nieswojo i wspieram moich piłkarzy, ponieważ dawali z siebie wszystko i myślę, że zrobili wystarczająco dużo, aby uniknąć porażki. Wiedzieliśmy, że ktokolwiek strzeli gola, wygra, i zrobiło to Napoli. Gratuluję im, ale czuję, że wygrali, nie zasługując na to – przekonywał Jose Mourinho cytowany przez Football Italia.

– Kontrolowaliśmy grę, ale w drugiej połowie inicjatywę przejęło Napoli. Było to następstwem naszego zmęczenia. Rozczarowuje mnie to, że zawodnicy są wyczerpani, martwię się tym. Nie mieliśmy meczu w środku tygodnia, ale nadal wyglądaliśmy na zmęczonych. Jedna kontuzja to problem, ale trzy lub cztery to znacznie więcej. Nie podoba mi się, że przegraliśmy, ale dzisiaj wracam do domu z pozytywnym nastrojem – kontynuował Portugalczyk.

AS Roma po rozegraniu jedenastu ligowych spotkań plasuje się obecnie na piątej pozycji w ligowej tabeli. Do lidera rozgrywek Giallorossi tracą aktualnie siedem oczek. W następnej kolejce rzymianie zmierzą się na wyjeździe z Hellas Werona. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (31 października) o 18:30.

