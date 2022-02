Młodzi gracze Salernitany aresztowani za kradzież

PressFocus Na zdjęciu: US Salernitana

Salernitana wydała specjalne oświadczenie, w którym wyraziła “ogromny szok”, po tym jak dwóch graczy drużyn młodzieżowych zostało oskarżonych o drobne kradzieże i napady na nieznajomych w Salerno. Salernitana to mały klub z regionu Kampanii, który w tym sezonie jest beniaminkiem włoskiej Serie A. Część udziałów w tym zespole ma właściciel Lazio Rzym Claudio Lotito.

Dwóch młodych piłkarzy Salernitany zostało aresztowanych za drobne kradzieże i napaście

Klub wydał już oficjalne oświadczenie w tej sprawie

Śledztwo jest w toku

Beniaminek Serie A z problemami

Mimo, iż śledztwo nadal trwa klub z Salerno postanowił wydać oświadczenie po tym, jak sprawa trafiła na włoskie czołówki. – Incydent z udziałem dwóch chłopców z naszej drużyny młodzieżowej budzi w nas szok – napisał prezes Salernitany Danilo Iervolino.

– Jeśli doniesienia się potwierdzą to będzie to dla nas bardzo poważny problem, który zdecydowanie potępiamy i który ewidentnie stoi w sprzeczności ze szlachetnymi wartościami przemawiającymi przez sport w teraźniejszości – dodał Iervolino.

Salernitana, giovanili sotto shock: due calciatori arrestati per scippo. Iervolino prende le distanze https://t.co/LODvQ9wlAf — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) February 10, 2022

Zdaniem Tuttomercatoweb obaj chłopcy są już w domu. Nieoficjalnie mówi się, że zostali aresztowani, a następnie zwolnieni, ponieważ są nieletni. Prawdopodobnie są mieszkańcami Salerno.

Salernitana jest beniaminkiem Serie A i zarazem czerwoną latarnią tej ligi. Piłkarze z południa Włoch zgromadzili na tym etapie rozgrywek zaledwie jedenaście oczek i tracą aż dziewięć do Cagliari, które znajduje się na 17. pozycji. Razem z Genoą i Venezią są typowani do spadku do Serie B.

