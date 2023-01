fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik wyprowadził Juventus na prowadzenie w hicie 19. kolejki Serie A. Polak popisał się kapitalnym wykończeniem.

Juventus został niedawno ukarany odjęciem piętnastu punktów w tabeli Serie A. Tym samym turyńczycy mają nikłe szanse na awans do europejskich pucharów dzięki postawie w lidze. Mimo tego Bianconeri nie zamierzali zwieszać głów, co było widać od początku niedzielnego meczu z Atalantą w 19. kolejce Serie A.

Turyńczycy mieli trudno o wywalczenie punktów z Atalantą, ponieważ ekipa z Bergamo wyszła na prowadzenie po błędzie Wojciecha Szczęsnego. Do remisu doprowadził Angel Di Maria, który wykorzystał rzut karny. Argentyńczyk miał też udział przy drugim golu dla Juventusu. Podał on do Nicolo Fagioliego, a ten dośrodkował w pole karne, gdzie błysnął Arkadiusz Milik.

KAPITALNY GOL 🇵🇱 ARKADIUSZA MILIKA! ⚽️😍



Fenomenalne uderzenie reprezentanta Polski! 🚀 Czapki z głów! 👏



Włączcie Eleven Sports 1! 👀 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/Uq3obs1NGj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 22, 2023

Milik wyprzedził w szesnastce zawodnika Atalanty i oddał kapitalny strzał z pierwszej piłki w prawy róg bramki. Polak przymierzył z atomową siłą i precyzją. Napastnik Juventusu strzelał swoją słabszą, prawą nogą, a mimo tego wyprowadził turyńczyków na prowadzenie 2:1 w hitowym meczu z Atalantą. Dla Milika to szósty ligowy gol w sezonie 2022/2023.

