Reijnders na celowniku Man City i Barcelony. Zdecydowany ruch Milanu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Reijnders może liczyć na znaczną podwyżkę pensji

Tijjani Reijnders dołączył do Milanu latem 2023 roku za kwotę 20 milionów euro. Mimo że jego wynagrodzenie – 1,7 miliona euro rocznie – należy do niższych w zespole, Holender szybko stał się jednym z kluczowych graczy drużyny prowadzonej przez Paulo Fonsecę. Jego wartość rynkowa w ciągu kilku miesięcy niemal potroiła się, osiągając obecnie około 60 milionów euro.

Rossoneri są świadomi, że pozostawienie tak utalentowanego zawodnika na relatywnie niskim kontrakcie może narazić ich na utratę pomocnika. Klub obawia się, że lepsze finansowo oferty z czołowych europejskich klubów mogłyby skusić Reijndersa do odejścia.

Według Daniele Longo z “Calciomercato”, Milan jest bliski osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego kontraktu dla Reijndersa. Jego wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3,5 miliona euro rocznie, co jest znaczącym krokiem w stronę utrzymania zawodnika. Nie jest to jednak jedyny ruch, jaki planuje klub. Rossoneri prowadzą również rozmowy z innymi kluczowymi graczami, w tym Mike’em Maignanem, Theo Hernandezem i Matteo Gabbią, w celu przedłużenia ich kontraktów.

Zatrzymanie Tijjaniego Reijndersa to dla Milanu nie tylko zabezpieczenie przyszłości zespołu, ale także wyraźny sygnał, że klub zamierza walczyć o najwyższe cele w Serie A i Lidze Mistrzów. Holender, dzięki swojej wszechstronności i dynamice, stał się nieodzownym elementem drużyny.

