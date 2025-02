Milan porozumiał się z gwiazdą. Przyszłość wyjaśniona

AC Milan i Mike Maignan osiągnęli porozumienie w sprawie nowej umowy. Jak donosi calciomercato.com, francuski bramkarz podpisze kontrakt do 2029 roku, a jego wynagrodzenie wzrośnie do 5 milionów euro rocznie plus bonusy. Oficjalne potwierdzenie ma nastąpić w najbliższych dniach.