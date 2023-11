AC Milan oczekuje, że Gareth Southgate zwolni Fikayo Tomoriego z dalszej części zgrupowania reprezentacji Anglii z uwagi na to, że obrońca doznał kontuzji kostki podczas zwycięstwa nad Maltą, donosi serwis Gianluca Di Marzio.

Tomori doznał kontuzji. Milan liczy na jego wcześniejszy powrót

Fikayo Tomori znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji Anglii na mecz z Maltą. Dla zawodnika AC Milan był to dopiero czwarty występ w kadrze narodowej. Mimo znakomitej gry dla Rossonerich, Gareth Southgate nie był przekonany do jego umiejętności i nie powołał go na ubiegłoroczny mundial. Zawodnik był wtedy bardzo rozczarowany decyzją selekcjonera.

Jak podkreślił Gianluca Di Marzio, Fikayo Tomori był zmuszony zejść z boiska w przerwie meczu Anglii z Maltą po tym, jak w pierwszej połowie doznał kontuzji kostki.

W tej sytuacji Milan oczekuje, że Southgate pozwoli obrońcy wrócić do Włoch, aby przejść testy i rozpocząć pracę nad ewentualną rekonwalescencją. Pioli chce, aby Tomori był dostępny na nadchodzące starcie Milanu z Fiorentiną, potrzebując każdej możliwej opcji po kontuzjach Pierre’a Kalulu i Marco Pellegrino.

