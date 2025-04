Milan szuka nowego trenera. Na szczycie listy życzeń Allegri!

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri wmarzonym kandydatem Milanu

Milan rozpoczął ten sezon z Paulo Fonsecą na ławce trenerskiej, którego wybrano na następcę Stefano Piolego. Szybko okazało się, że była to błędna decyzja, dlatego zwolniono go w grudniu 2024 roku. W jego miejsce na San Siro trafił Sergio Conceicao, który swoją przygodę rozpoczął znakomicie, bowiem od wygrania Superpucharu Włoch. Później było już tylko gorzej.

Pod wodzą Conceicao Rossoneri odpadli z Ligi Mistrzów i Pucharu Włoch, a w Serie A punktują mizernie. W tabeli zajmują dopiero dziewiątą lokatę, a do pierwszej czwórki tracą osiem punktów. Nadrzędnym celem jest awans do Ligi Mistrzów, ale najprawdopodobniej do niego nie dojdzie. Wiele wskazuje na to, że Conceicao zostanie pożegnany wraz z końcem sezonu, gdyż problemem są nie tylko wyniki, ale również jego charakter. Szkoleniowiec nie dogaduje się z piłkarzami i generuje konflikty w szatni.

Działacze Milanu rozglądają się za następcą Conceicao. “La Gazzetta dello Sport” wymienia trzech kandydatów, którzy mają największe szanse na zatrudnienie. Na szczycie listy życzeń znajduje się oczywiście Massimiliano Allegri, którego w zeszłym roku pożegnał Juventus. Utytułowany trener pozostaje od tego czasu na bezrobociu, a jego nazwisko jest regularnie łączone z europejskimi gigantami. Oprócz niego, Rossoneri poważnie rozważają współpracę z Vincenzo Italiano. Obecny szkoleniowiec Bologni stale się rozwija, poprawia swój warsztat i dobrze sobie radzi w kolejnym klubie. Milan myśli ponadto o Cescu Fabregasie, choć w tym przypadku znaków zapytania jest znacznie więcej.