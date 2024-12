Milan ma trzech kandydatów na nowego trenera. Fonseca musi uważać

Milan przygotowuje się do kluczowego meczu przeciwko Hellas Verona. To spotkanie może zadecydować o przyszłości trenera Paulo Fonseki, a według "Calciomercato" Rossoneri wybrali już trzech kandydatów na jego miejsce.

Zuma Press / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fonseca i Allegri

Allegri wśród faworytów na nowego trenera Milanu

Paulo Fonseca w obliczu rosnącego dystansu do czołówki Serie A oraz coraz większej presji, zachowuje spokój. Milan, który obecnie traci 14 punktów do liderującej Atalanty i 8 do strefy Ligi Mistrzów, znalazł się w krytycznym momencie. Po rozczarowującym remisie 0:0 z Genoą w dniu 125-lecia klubu, mecz na stadionie Bentegodi z Hellas Verona wydaje się być ostatnią szansą dla portugalskiego trenera. – Nie czuję się zagrożony. Wiem, że mam wsparcie zarządu i zespołu, a to dla mnie najważniejsze – przekonuje szkoleniowiec.

Włoskie media są jednak innego zdania. Dla Milanu liczy się tylko zwycięstwo. Jakakolwiek strata punktów w meczu z zespołem Paolo Zanettiego może oznaczać zakończenie współpracy z Fonseką. Zarząd klubu, mimo publicznego wyrażenia poparcia dla trenera, analizuje potencjalne opcje zastępstwa.

Choć Milan oficjalnie nie kontaktował się jeszcze z innymi trenerami, w kuluarach krążą nazwiska potencjalnych kandydatów. Klub preferuje szkoleniowca z doświadczeniem w Serie A, co czyni Xaviego mało prawdopodobnym wyborem. W gronie faworytów znajdują się jednak Roberto Mancini, Maurizio Sarri oraz Massimiliano Allegri.

Allegri, były trener Juventusu, wyraził gotowość do rozmów z Milanem i ewentualnego podjęcia pracy od razu, w przeciwieństwie do projektów zagranicznych, które woli rozważać dopiero od lipca. Sarri jest natomiast postrzegany jako alternatywa, choć nieco mniej prawdopodobna niż Allegri.

Zobacz również: Vlahović ma trzy opcje ws. przyszłości. Juventus nie zamierza akceptować jednej z nich