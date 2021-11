Lorenzo Insigne ma kontrakt ważny z SSC Napoli do końca czerwca 2022 roku. Tymczasem temat przedłużenia kontraktu mistrza Europy z klubem ze Stadio Diego Armando Maradona utkwił w martwym punkcie. Pojawiły się głosy, że zawodnik znalazł się na celowniku Interu Mediolan. Głos w sprawie zabrał dyrektor generalny aktualnych mistrzów Serie A.

Lorenzo Insigne ma kontrakt ważny z SSC Napoli do końca czerwca 2022 roku

W ostatnim czasie 30-latek łączony był między innymi z Interem Mediolan

Na temat zawodnika wypowiedział się dyrektor generalny Nerazzurrich Beppe Marotta

Inter nie będzie wzmacniał się w styczniu

Lorenzo Insigne, jeśli wkrótce nie załatwi sprawy swojej umowy w Napoli, to już w styczniu będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Nie milkną spekulacje, że chętny na pozyskanie zawodnika będzie Inter.

– Dzisiaj skupiamy się na tej grupie zawodników i na składzie, który w dużej mierze składa się z mistrzów Włoch – powiedział w rozmowie z Radio RAI dyrektor generalny Nerazzurrich Beppe Marotta cytowany przez Football Italia.

– Zespół spełnia nasze oczekiwania. W związku z tym nie sądzę, abyśmy w styczniu dokonywali zmian w składzie. Raczej koncentrujemy się na wzmocnienia drużyny w czerwcu i inwestycjach na przyszłość – dodał przedstawiciel Interu.

Insigne w tej kampanii wystąpił łącznie w 11 spotkaniach. Zdobył w nich cztery bramki, notując także trzy asysty. Swego czasu pojawiły się w mediach doniesienia, że reprezentant Włoch może trafić do Manchesteru United.

Insigne to wychowanek do Napoli. Aczkolwiek w trakcie swojej kariery zawodnik był wypożyczany między innymi do Foggi, czy Pescary Calcio. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 48 milionów euro.

