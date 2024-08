Manu Kone wciąż na celowniku klubu z Serie A. Ibrahimović ujawnia szczegóły

Manu Kone nadal znajduje się na liście życzeń Milanu. - To zawodnik, którego obserwujemy - mówi Zlatan Ibrahimović, którego cytuje serwis calciomercato.com.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan obserwuje Manu Kone

Zlatan Ibrahimović ujawnił, że AC Milan wciąż jest zainteresowany Manu Kone. Pomocnik od 2021 roku reprezentuje barwy Borussii Monchengladbach, do której trafił z Toulousy za dziewięć milionów euro. W sobotę Rossoneri ściągnęli Youssoufę Fofanę z AS Monaco za 20 mln euro. Ibrahimović zaznaczył jednak, że podpisanie kontraktu z Kone może być teraz nieco trudniejsze.

Szwed, który jest doradcą włodarzy włoskiego klubu, podkreślił, że choć Milan wciąż śledzi 23-letniego Kone, to przybycie Fofany, który pełni podobną rolę na boisku, nieco zmienia sytuację. Ibrahimović wyjaśnił, że obecność Fofany w zespole może wpłynąć na podjęcie ostatecznej decyzji.

– Nasza drużyna jest przygotowana do rywalizacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Być może jest bardziej nastawiona na wyzwania w Europie – przyznał. – Kone to zawodnik, którego obserwujemy, który bardzo się rozwinął i nad którym będziemy musieli się zastanowić – dodał. Kontrakt francuskiego pomocnika z Borussią obowiązuje do czerwca 2026 roku.