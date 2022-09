fot. PressFocus Na zdjęciu: Goran Pandev

Napastnik Goran Pandev odwiesił buty na kołku. O swojej decyzji poinformował we wzruszającej i nostalgicznej wiadomości na Instagramie.

Goran Pandev tego lata rozstał się z Parmą i nie związał się z żadnym pracodawcą

39-latek ogłosił na swoim Instagramie decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery

Ma on na swoim koncie blisko 500 występów w Serie A, w trakcie których strzelił 101 bramek

Serie A żegna weterana

Przez niemal całą swoją seniorską karierę Goran Pandev związany był z klubami z Serie A. Wyjątek stanowi sezon 2014/2015, w trakcie którego reprezentował barwy tureckiego Galatasaray. Tego lata macedoński napastnik rozstał się z Parmą i nie znalazł nowego pracodawcy. W czwartek poinformował o odwieszeniu butów na kołku i zakończeniu barwnej przygody z piłką nożną.

– Patrzę wstecz i nie wydaje mi się to prawdziwe. To była niezwykła przygoda z fenomenalnymi emocjami, które noszę w sercu i dzielę się z tymi, których spotkałem na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie, mojej żonie i moim dzieciom. Dziękuję rodzicom za to, że pozwolili mi podążać za moim marzeniem. Jestem wdzięczny moim ludziom za całą miłość, którą mi okazali. Byliście wspaniali. Dziękuję wszystkim Branchini, bez was nie osiągnąłbym tego wszystkiego.

– Dziękuję trenerom i dyrektorom za wiarę we mnie i wszystko, czego się nauczyłem. Przekazuję podziękowania wszystkim moim fanom, od pierwszego do ostatniego, chciałbym was przytulić. Kończy się fantastyczny rozdział. Przynoszę ze sobą mnóstwo emocji. Cieszę się, że mogłem je z wami dzielić – przyznał 39-latek na swoim Instagramie.

Pandev to bardzo szanowany reprezentant swojego kraju, dla którego uzbierał łącznie 122 występy. Dużym uznaniem cieszy się również we Włoszech. Na przestrzeni kilkunastu lat przywdziewał barwy Interu Mediolan, Napoli, Lazio, Spezii, Genoi, Parmy oraz Ancony. Na poziomie Serie A rozegrał 493 spotkania, a jego dorobek zatrzymał się na 101 trafieniach i 58 asystach.

