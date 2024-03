Źródło: US Lecce

Luca Gotti

Roberto D’Aversa w poniedziałek stracił pracę w Lecce

Lecce ogłosiło, że nowym trenerem został Luca Gotti

56-latek ostatnio pracował w Spezii, gdzie występowało kilku reprezentantów Polski

Luca Gotti nowym trenerem Lecce

Lecce po karygodnym zachowaniu swojego trenera po meczu z Hellasem zdecydowało, że rozstanie się z Roberto D’Aversą. Włoch stracił panowanie nad sobą i wbiegł na murawę, gdzie uderzył w głowę zawodnika rywali. Za swoje zachowanie w konsekwencji stracił pracę.

Włoski klub nie zwlekał z podjęciem decyzji o wyborze nowego szkoleniowca. Zaledwie dwa dni po rozstaniu z poprzednim trenerem Salentini ogłosili nazwisko nowego opiekuna, który przejmie obowiązki przynajmniej do końca sezonu. W najbliższej kolejce podczas meczu z Salernitaną na ławce trenerskiej zadebiutuje Luca Gotti.

56-latek to postać bardzo dobrze znana we włoskim futbolu. Wcześniej pracował w Spezii, gdzie spotkał kilku reprezentantów Polski. Jednak najbardziej pamiętany jest z pracy w Udinese, gdzie był trenerem w latach 2019-2021. Gotti podpisał kontrakt z Lecce do końca sezonu z automatycznym przedłużeniem umowy w przypadku uniknięcia spadku.

Lecce na ten moment zajmuje 16. miejsce w Serie A z dorobkiem 25 punktów. Nad strefą spadkową mają zaledwie jeden punkt przewagi.