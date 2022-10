Pressfocus Na zdjęciu: Nicolo Fagioli

Juventus pokonał Lecce w 12. kolejce Serie A. Drużyna Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego pokonała rywala 1:0 po efektownym golu.

Nie było niespodzianki w meczu Lecce – Juventus

Turyńczycy wygrali 1:0 po akcji rezerwowych

Całe spotkanie rozegrali Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny

Nieoczywiści gracze uratowali Juventus

Kibice wspierający Juventus nie mają łatwo w tym sezonie. Turyńczycy stale rozczarowują bowiem fanów swoim słabymi wynikami. Bianconeri niedawno stracili szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów po tym jak przegrali z Benfiką. Szansą na zrehabilitowanie się było wyjazdowe starcie z Lecce.

Pierwsza połowa meczu na Stadio Via del Mare była do zapomnienia. Lecce nie istniało bowiem w tej potyczce. Zostało całkowicie zdominowane przez Juventus. Gospodarze nie oddali żadnego strzału. Z kolei od nieskuteczności turyńczyków bolały oczy. Do przerwy był bezbramkowy remis.

Po zmianie stron Lecce wciąż było tłem dla Juventusu. Bianconeri wciąż dążyli zaś do strzelenia chociaż jednego gola. Wraz z upływem czasu taki scenariusz stawał się coraz mniej prawdopodobny. Turyńczycy sobotni mecz zakończyli jednak z pełną pulę po zwycięstwie 1:0. Pomogli w tym nieoczywiści bohaterowie, czyli Samuel Iling i Nicolo Fagioli (obaj weszli na boisko z ławki rezerwowych). Anglik podał do będącego w szesnastce Włocha, a ten oddał taki strzał, że bramkarz gospodarzy mógł tylko mu pogratulować. Futbolówka odbiła się od prawego górnego słupka, a następnie znalazła się w siatce. Dzięki wygranej Juventus awansował na szóste miejsce w tabeli Serie A.