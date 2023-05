PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Już od wielu tygodni Milan negocjuje nowy kontrakt z Leao

Di Marzio uważa, że obie strony są bliskie porozumienia

Jego zdaniem wkrótce pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie

Leao coraz bliżej nowej umowy z Milanem

Przyszłość Rafaela Leao jest jednym z głównych tematów rozmów Milanu w trwającej kampanii. Rossoneri robią wszystko, aby podpisać nowy kontrakt z Portugalczykiem jeszcze w tym sezonie. Jego obecna umowa z klubem wygasa w czerwcu 2024 roku, co sprawia, że latem po 23-latka zgłosi się wiele klubów, chcąc wyciągnąć go z San Siro w okazyjnej cenie.

– Uważam, że podpisze nowy kontrakt. Nawet wkrótce. Myślę, że obie strony nigdy nie były tak bliskie porozumienia, jak w ostatnich dniach. To jasne, że teraz klub koncentruje się na Lidze Mistrzów, jak to zwykle bywa, ale w ostatnich dniach doszło do bardzo pozytywnych spotkań i dlatego wierzę, że niebawem doczekamy się oficjalnych komunikatów – powiedział Di Marzio podczas jednego z programów telewizyjnych Sky Sports.

Oczekuje się, że 23-letni Leao podpisze nowy pięcioletni kontrakt z Milanem, wart 6,5 miliona euro netto na sezon plus dodatki, z klauzulą odejścia w wysokości 150 milionów euro.

Zobacz również: Giroud wierzy w Milan. “Zasługujemy na finał”