Olivier Giroud zabrał głos przed środowym półfinałem Ligi Mistrzów, w którym Milan zagra w derbach z Interem. Zdaniem Fancuza rossoneri mają duże szanse na awans do wielkiego finału.

PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Giroud zabrał głos przed półfinałem Ligi Mistrzów

Francuz uważa, że Milan stać na awans

Napastnik skomentował rywalizację z Lautaro Martinezem

Derby Mediolanu w półfinale Ligi Mistrzów

– Derby to zawsze wyjątkowe mecze, a waga tego spotkania dodaje mu dodatkowych emocji. Jestem przekonany, że Milan stać na wielkie rzeczy i możemy awansować do finału. Zasługujemy na to – przyznał Giroud.

– Nigdy nie należy nikogo lekceważyć. Na tym poziomie najmniejsze szczegóły robią różnicę. Mamy ambicje i chcemy w to wierzyć, wiemy, że damy radę i krok po kroku to się stanie. Zobaczymy, jak zakończy się drugi półfinał, ale w tej chwili koncentrujemy się na Interze i chcemy po prostu wygrać – dodał.

– Tego meczu nie traktują osobiście jako rewanż za finał mistrzostw świata. Media często piszą o rywalizacji Giroud – Lautaro Martinez, ale tutaj grają dwa zespoły. Jeden zawodnik może zrobić różnicę, ale ostateczny wynik będzie zależny od całej drużyny – stwierdził francuski napastnik.

