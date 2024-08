Rafael Leao wyjaśnia kontrowersyjne zachowanie w meczu z Parmą

Rafael Leao wywołał kontrowersje podczas sobotniego meczu Milanu z Parmą, gdy po zdobyciu bramki przez Christiana Pulisica wykonał gest milczenia w kierunku kibiców. W pierwszej chwili wydawało się, że Portugalczyk skierował go do fanów Rossonerich, jednak Leao szybko wyjaśnił całe zajście.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao tłumaczy gest wobec kibica Milanu

Rafael Leao w swoim Instagramie, cytowany przez “La Gazzettę dello Sport”, wyjaśnił: – Gest nie był i nigdy nie będzie skierowany do Curva Sud [trybuny, na której zasiadają najwierniejsi fani, przyp. red.]. Oni zawsze mnie wspierali i są jedynymi prawdziwymi kibicami, którzy stali za mną w trudnych momentach. Ten gest był skierowany do jednego kibica, który reagował negatywnie, gdy przegrywaliśmy. Żaden zawodnik Milanu nigdy nie wejdzie na boisko, aby celowo grać źle. Zawsze z szacunkiem dla tej koszulki, od początku do końca, w każdym meczu.

Leao odniósł się do sytuacji, kiedy jego niecelne podanie umożliwiło Parmie zdobycie zwycięskiego gola zaledwie kilka minut po wyrównaniu Pulisica. Portugalczyk podkreślił jednak, że nie zmieni swojego stylu gry. – Będę dalej podejmować ryzyko. To jest to, co mnie wyróżnia. Nie zmienię się tylko dlatego, że zaryzykowałem i się nie udało. Wczorajszy mecz to przeszłość. Teraz chcę skupić się na kolejnym starciu.

Rafael Leao, zdobywca 58 goli w 211 występach dla Milanu, jest jedną z kluczowych postaci zespołu, który w sezonie 2021-22 zdobył tytuł mistrza Serie A, a sam Leao został wyróżniony jako Najlepszy Zawodnik Serie A. Mimo, iż był w ostatnich dniach łączony z FC Barceloną, wydaje się, że najbliższy sezon nadal spędzi na San Siro.

