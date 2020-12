Lazio z lekcją na przyszłość. “Nie zasłużyliśmy na to”

Szkoleniowiec Lazio Simone Inzaghi nie krył rozczarowania po środowym przegranym 2:3 meczu z Milanem. Jego zdaniem prowadzona przez niego drużyna nie zasłużyła w nim na przegraną.

Mecz nie ułożył się po myśli Biancocelestich, którzy po kilkunastu minutach gry przegrywali 0:2. Ambitna postawa pozwoliła im na odrobienie strat, ale o końcowym wyniku zadecydowało trafienie Theo Hernandeza w doliczonym czasie gry.

– Wynik nie jest sprawiedliwy, jestem zły. Przyjechaliśmy tutaj z pewnymi problemami, bez kilku zawodników. Zasłużyliśmy na więcej. Musimy to potraktować jako lekcję na przyszłość. Jest nam przykro z powodu tego wyniku, ponieważ mieliśmy kontrolę nad meczem – powiedział Inzaghi po zakończeniu meczu.

– Po doprowadzeniu do remisu powinniśmy grać z większą uwagą. Musi być jakiś powód, dla którego Milan nie przegrał meczu od dłuższego czasu. Chłopaki muszą teraz wziąć pod uwagę pozytywny aspekt tego meczu, nie wynik – kontynuował. – Powinniśmy byli zrobić więcej, aby uniknąć gola Theo. Luis Alberto zostawił mu za dużo miejsca. Jest mi przykro, ponieważ nie chłopcy nie zasłużyli na to, aby przegrać – dodał.

– Musimy być bardziej uważni. Straciliśmy bramki po trzech stałych fragmentach gry. To nie tylko problem obrońców, w niedzielę dobrze poradziliśmy sobie z Napoli. Dzisiejsze podejście było błędne, nie możemy sobie pozwolić na to przeciwko takiemu topowemu klubowi jak Milan. Straciliśmy kilka punktów, ale odrobimy to. Chciałbym powtórzyć, że dzisiejszy nasz występ był dobry – zakończył Inzaghi.