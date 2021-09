Szkoleniowiec Romy Jose Mourinho przyznaje, że nie musi motywować swojego zespołu na niedzielne derby z Lazio. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w ramach 6. kolejki Serie A.

Derby Rzymu pomiędzy Lazio i Romą rozegrane zostaną w niedzielę (26 września) o godzinie 18:00

Będą to pierwsze derby Rzymu w trenerskiej karierze Jose Mourinho, który od początku tego sezonu jest trenerem Romy

W zespole Romy zabraknie pauzującego za kartki Lorenzo Pellegrino

Dodatkowa motywacja niepotrzebna

– Derby są wspaniałe dla trenera, bo nie musi się martwić o motywowanie kogokolwiek czy sprawdzanie poziomu koncentracji. Przygotowania do meczu z Udinese były bardziej niepokojące, ale w przypadku derbów każdy jest 100 procentach skupiony na meczu – powiedział Mourinho.

– Gramy po to, by wygrać, nawet jeśli nie zawsze jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Mierzymy się z zespołem, która ma takie same ambicje. Chcę, aby moi chłopcy opuszczali boisko wiedzą, że dali z siebie wszystko – stwierdził szkoleniowiec Romy.

– To dla mnie przywilej, że mogę doświadczyć, co to znaczy grać w derbach Rzymu. Ale chcę też, aby mój zespół miał ambicje wykraczające poza derby. To nie jest nasz jedyny cel w tym sezonie – dodał Portugalczyk.

Mourinho żałuje braku Pellegriniego

W niedzielnym meczu z Lazio Roma wystąpi osłabiona brakiem pauzującego za kartki Lorenzo Pellegriniego. Mourinho nie kryje rozczarowania tym faktem.

– Jest tylko jeden Pellegrini. Nie chciałem o tym mówić, ale muszę. Mieć Pellegriniego to jedno, a nie mieć go to drugie. Ma zdolności przywódcze, jest świetnym kapitanem, ale nie będziemy go mieli. Sędzia zrobił coś głupiego, ale jaki jest sens się kłócić? Chcielibyście zapytać, kto zagra zamiast niego, ale wam nie powiem

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin