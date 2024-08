Lautaro Martinez przedłużył kontrakt z Interem Mediolan do czerwca 2029 roku. Mistrz Włoch poinformował o nowej umowie kapitana zespołu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter przedłużył kontrakt z Lautaro do 2029 roku

Inter Mediolan ubiegłe rozgrywki zwieńczył zdobyciem historycznego 20. w historii klubu Scudetto. Drużyna pod wodzą Simone Inzaghiego nie miała sobie równych na włoskich boiskach i z dużą przewagą wyprzedziła drugi w tabeli ligowej AC Milan.

Jednym z głównych autorów sukcesu Nerazzurri był niewątpliwie kapitan zespołu – Lautaro Martinez. Argentyńczyk z dorobkiem 24 goli w Serie A został królem strzelców, zostawiając rywali daleko z tyłu. Drugi w klasyfikacji strzelców Dusan Vlahović uzbierał aż o osiem trafień mniej niż napastnik Interu. Po zakończeniu sezonu reprezentant Argentyny miał złożyć podpis pod nową umową, lecz negocjację przeciągały się ze względu na grę w Copa America. Ostatecznie w poniedziałek włoski klub dopiął swego i przedłużył kontrakt z piłkarzem.

Nowy kontrakt Lautaro Martineza będzie obowiązywał aż do czerwca 2029 roku. Co więcej, Fabrizio Romano przekazał, że zawodnik będzie zarabiał 9 milionów euro rocznie plus dodatkowe bonusy. Sam piłkarz nie myślał nigdy o odejściu z Interu, chcąc pozostać w klubie na następne lata.

26-letni snajper do Mediolanu przeniósł się w 2018 roku za 25 mln euro z Racing Club. Od tego momentu wystąpił w koszulce Il Biscione w 282 meczach, w których zdobył 129 bramek. Podczas pobytu w klubie dwukrotnie świętował zdobycie mistrzostwa Włoch oraz dotarł m.in. do finału Ligi Mistrzów i Ligi Europy.