Kluczowy zawodnik na dłużej w szeregach mistrza Włoch

Napoli oficjalnie potwierdziło, że Amir Rrahmani zostanie na Stadio Diego Armando Maradona na dłużej. Reprezentant Kosowa podpisał nową umowę z klubem z Neapolu i będzie zakładał błękitną koszulkę przynajmniej do czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Amir Rrahmani (Napoli - Fiorentina)

Napoli w sezonie 2022/23 sięgnęło po mistrzostwo Włoch

Jedną z najważniejszych postaci Azzurrich był Amir Rrahmani, środkowy obrońca

Reprezentant Kosowa właśnie przedłużył współpracę z Partenopeimi

Napoli. Rrahmani zostaje w Neapolu

Amir Rrahmani to jeden z kluczowych zawodników Napoli. Reprezentant Kosowa został sprowadzony z Hellasu Werona za nieco ponad 14 milionów euro i oficjalnie dołączył do Partenopeich w lecie 2020 roku. W mistrzowskim sezonie 29-latek stworzył duet środkowych obrońców z Kimem Min-Jae, a świetna postawa dwójki defensorów bez wątpienia przyczyniła się do wywalczenia przez ekipę Luciano Spallettiego tytułu w Serie A.

W piątkowy wieczór Azzurri oficjalnie poinformowali, że Rrahmani będzie występował w ich barwach przynajmniej do czerwca 2027 roku. Były zawodnik Dinama Zagrzeb podpisał nową umowę, która zawiera także opcję przedłużenia jej przez klub do 30 czerwca 2028 roku.

🤝 Prolungato il contratto di Amir Rrahmani fino a Giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028!



👉 https://t.co/Ni1r124R0H



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QAv8eRGs4J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2023

Wyceniany na 25 milionów euro zawodnik w tym sezonie zaliczył 27 występów w Serie A i siedem spotkań w Lidze Mistrzów. We Wszystkich rozgrywkach strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.